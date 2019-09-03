Отметили по второму разряду

Мероприятия в Польше по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны были ознаменованы отсутствием многих первых лиц. Россию загодя решено было не приглашать, причем оглашенная Варшавой формальная причина того, что "русские здесь нежелательны", была довольно искусственной: Россия не получила приглашения, потому что не входит ни в одну из дружественных Польше организаций — НАТО, Евросоюз и "Восточное партнерство". Заметим, что она не входила в эти организации и в 2009 году, что тогда не помешало пригласить В. В. Путина на семидесятилетнюю годовщину.

Не было и многих других первых лиц. Одни открыто отказались ехать в знак солидарности с Россией. Так поступили Армения и Белоруссия. Возможно, впрочем, отказ Лукашенко был связан еще и с тем, что при ожидаемом в Варшаве гневном осуждении СССР за участие в разделе Польши белорусскому лидеру, как наследнику СССР, нужно было бы или выбиться из общего хора, или петь согласно с панами — но тогда объяснить, что он, Лукашенко, делает в Гродно и Брест-Литовске.

Другие лидеры постсоветских стран — таких как Азербайджан и Молдавия — причину отказа не объясняли, а просто не поехали.

Впрочем, это горе поляки еще могли бы пережить. Сложнее пережить отсутствие мировых лидеров. Президент США Трамп отказался ехать в самый последний момент, мотивируя это тем, что ему надо на родине бороться со смерчами. Чем поставил принимающую сторону в откровенно дурацкое положение, ибо именно под визит Трампа был спешно изменен первоначальный план мероприятий. Их перенесли из Гданьска в Варшаву — для большего удобства высокого гостя, который не приехал.

Отсутствовали и первые лица Великобритании и Франции — стран, 80 лет назад именно из-за Польши объявивших Германии войну, после чего конфликт приобрел мировой характер. Впрочем, Париж и Лондон подобным образом проявили себя и в 2009 году, не сочтя мероприятие достаточно важным. То ли они опасаются вопросов о странной войне 1939-40 годов, когда они не захотели умирать за Данциг и ничем не помогли Польше, то ли просто сочли повод недостаточно значимым. Хотя, например, годовщины открытия Второго фронта Париж и Лондон отмечают с большой помпой. Но что делать — дипломатический протокол таит в себе много хитростей.

Но, возможно, самым блестящим был отказ главы Евросовета Дональда Туска приехать на мероприятия. Польша так много и так долго говорит о своем европеизме, что отказ европейского президента почтить траурные торжества — это очень сильно. Если же учесть, что десять лет назад не кто иной, как Туск, бывший тогда польским премьером, был главным действующим лицом на 70-летии, то эффект еще удваивается — нет пророка в своем отечестве. Ненависть Качиньского к Туску и столкновение двух гоноров привели к такому довольно неприличному результату. Казалось бы, ради такой даты можно было временно смирить требования своих польских сердец — но нет.

В остатке же получаем Германию, представленную в Варшаве на высшем уровне, а также большое количество восточноевропейских стран, в годы Второй мировой войны бывших сателлитами рейха. Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, сюда же примыкает и Украина, еще в 1941 году твердо пошедшая европейским шляхом. Если это триумф антинацизма, то довольно оригинальный.

Впрочем, и Германия попала в историю. Первые лица ФРГ вставали на колени, извинялись, просили прощения — то есть исполнили весь чин покаяния. Польские паны немцев выслушали, после чего потребовали от них триллион евро репараций. Примерно как если бы в 1892 году в ходе мероприятий на Бородинском поле Александр III потребовал от президента и премьера Франции компенсировать вред, причиненный во время нашествия двунадесяти языков. Немцы оторопели, на этом торжественно-траурные мероприятия и кончились.

В сущности, в Москве должны быть благодарны паньству за то, что Россия была избавлена от участия во всей этой красоте.

А в связи с тем, что польский замминистра иностранных дел призвал видеть те давние события "в духе исторической правды", тогда как, по его мнению, Москва в этом не заинтересована, можно было бы и проявить заинтересованность, установив историческую правду в вопросе о дате начала войны.

Не будем касаться событий на дальневосточном театре военных действий (хотя что китайцам 1 сентября 1939 года, когда у них японская агрессия была еще в 1937-м). Заметим лишь, что датой начала Первой мировой войны считается 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России (а Франция вступила в войну с Германией и вовсе 3 августа). Хотя пушки заговорили еще 28 июля, когда австро-венгерская артиллерия бомбардировала Белград. Очевидно, начало Первой мировой войны отсчитывают от того дня, когда локальный конфликт перерос в глобальный и в схватку вступили великие державы.