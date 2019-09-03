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РИА Новости

Возвращение "тоннельных крыс". Зачем Пентагон готовится воевать под землей

08:00 03.09.2019 (обновлено: 08:04 03.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы собрались воевать под землей. На днях Управление перспективных проектов Минобороны США (DARPA) разместило на сайте госзакупок заявку на просторные подземные помещения. Как говорится в документе, умение вести боевые действия в тоннелях городской и промышленной инфраструктуры или природных пещерах все важнее для обеспечения глобальной безопасности. О том, почему Пентагон решил уйти под землю, — в материале РИА Новости.

Война в мегаполисах

В заявке отмечается, что специалисты DARPA заинтересованы в инновационных технологиях, которые позволят быстро картографировать обширные подземные сооружения и ориентироваться в них без риска для жизни. Ведомство ищет подходящие для исследований объекты. В приоритете — подземные сооружения протяженностью в несколько городских кварталов со сложной конструкцией и несколькими уровнями, атриумами, тоннелями и лестничными пролетами. Особенно интересны пространства, недоступные для пешеходов, или инфраструктура, доступ в которую можно временно ограничить.
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Напомним, еще в прошлом октябре DARPA опубликовало на сайте госзакупок Пентагона документ, призывающий оборонные концерны к "мозговому штурму" по инновационным технологиям, помогающим воевать в крупных мегаполисах. Ведомство констатировало: ахиллесова пята Вооруженных сил США — отсутствие надежных технологий для ведения боевых действий в больших городах с плотной высотной застройкой и развитой подземной инфраструктурой.
Система глобального позиционирования GPS, без которой сегодня немыслима ни одна крупная операция Пентагона, в таких местах может сбоить. То же самое касается и военных средств радиосвязи, которой в густонаселенных районах сильно мешают высотки. А, скажем, метрополитен придется отвоевывать у противника практически вслепую — связь под землей работает гораздо хуже, чем на поверхности, спутниковая навигация и вовсе недоступна, а подробные карты подземной инфраструктуры имеются под рукой далеко не всегда.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний № 2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний № 2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Американское издание Popular Mechanics в октябре прошлого года писало, что военнослужащим США, возможно, придется иметь дело с подземными сооружениями КНДР, в которых хранится ядерное оружие и где в случае войны укроется северокорейское руководство. Таких убежищ, связанных сложной сетью тоннелей, по данным американского оборонного ведомства, в стране насчитывается от шести до восьми тысяч. Издание подчеркивает, что США и Южная Корея понятия не имеют, как устроены эти подземные ходы, полные тупиков, вертикальных шахт и узких пространств. Подобные сооружения крайне опасно исследовать, так как противнику очень легко организовать в них засады.

Роботы под землей

Чтобы решить эту проблему, DARPA уже несколько лет проводит конкурс Subterranean challenge ("Подземный вызов"). Сторонним компаниям предлагают принять участие в состязании по использованию дистанционно управляемых роботов для поиска в подземных сооружениях определенных объектов. Каждой команде необходимо найти как можно больше заранее заложенных артефактов и предоставить их точные координаты. Дается по две попытки продолжительностью не более часа. В августе такие соревнования состоялись в одной из шахт Питсбургской угольной компании.
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Теперь DARPA понадобились более сложные объекты. Подземные городские сооружения есть в любом крупном мегаполисе. Противник может использовать их для быстрой переброски войск, укрытия от воздушных и артиллерийских ударов, организации засад и ведения партизанской войны. DARPA предстоит решить ряд сложных технических вопросов. Один из них — как принимать информацию от дронов, действующих под землей, ведь сигнал беспроводной связи вряд ли пробьется на поверхность через несколько метров армированного бетона или скальной породы.

Вьетнамский опыт

Нежелание американцев самим лезть под землю вполне объяснимо. Вооруженные силы США во Вьетнаме столкнулись с развитой системой подземных коммуникаций, использовавшейся северовьетнамской армией и партизанами. Зачастую там было несколько уровней, достаточно просторные помещения соединялись узкими коридорами. Широкая сеть подземных ходов позволяла вьетконговцам скрытно перебрасывать войска и появляться там, где их ждали меньше всего. Для уничтожения подобных тоннелей американское командование создало специальные отряды "тоннельных крыс". В них набирали добровольцев низкого роста, худых, с крепкой нервной системой.
© AP PhotoСержант Вооруженных сил США выходит из тоннеля Вьетконга. Январь 1967 года
Сержант Вооруженных сил США выходит из туннеля Вьетконга. Январь 1967 года
© AP Photo
Сержант Вооруженных сил США выходит из тоннеля Вьетконга. Январь 1967 года
Задачей "тоннельных крыс" было проникновение в обнаруженные тоннели, их подрыв, поиск важных документов и так далее. Обычное вооружение — пистолет "Кольт 1911" или револьвер. Работа "тоннельных крыс" считалась экстремально опасной. Помимо засад, угрозу представляли многочисленные ловушки в тупиковых коридорах тоннелей. Иногда партизаны использовали скорпионов и ядовитых змей. Вдобавок долгое пребывание под землей серьезно давило на психику. Справиться с этим мог далеко не каждый военнослужащий. Неудивительно, что потери среди "тоннельных крыс" были огромными.
Первое подобное подразделение было сформировано в 25-й пехотной дивизии сразу после операции Crimp. Потом такие отряды были созданы во всех американских дивизиях в Южном Вьетнаме, а также в австралийских и новозеландских частях. К слову, советским военнослужащим в Афганистане тоже пришлось столкнуться с сетью подземных тоннелей противника. В 40-й армии СССР были свои "тоннельные крысы", выдавливавшие душманов из подземелий и обезвреживавшие мины-ловушки.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирийская арабская армияИсламское государствоМинистерство обороны СШАСШАБезопасность
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