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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Компания из Китая намерена инвестировать в обновление авиапарка "Якутии"

12:48 02.09.2019 (обновлено: 12:50 04.09.2019)
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© Flickr / Alex PolezhaevСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия
© Flickr / Alex Polezhaev
ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Компания из Китая намерена инвестировать в обновление авиапарка авиакомпании "Якутия" ради расширения авиационных маршрутов из Якутии в крупные города КНР, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
Встреча по вопросам финансового лизинга авиасудов и расширения авиамаршрутов "Якутии" прошла в минтрансе республики с представителями ООО "Логистическая и торговая компания по освоению Торгового города на фоне "Один пояс, один путь".

"Одной из целей является расширение авиационных маршрутов авиакомпании до других крупных городов Китайской народной республики. Для этого, как отметила китайская делегация, необходимо приобретение и лизинг большого количества Boeing и других воздушных судов", - отмечает пресс-служба.

Власти Якутии решили продолжить переговоры в этом направлении.
"Нам предстоит встретиться еще раз, чтобы детально обсудить ваши и наши условия", – сказал якутский министр Александр Тарасов.
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