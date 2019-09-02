Компания из Китая намерена инвестировать в обновление авиапарка "Якутии"

ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Компания из Китая намерена инвестировать в обновление авиапарка авиакомпании "Якутия" ради расширения авиационных маршрутов из Якутии в крупные города КНР, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Встреча по вопросам финансового лизинга авиасудов и расширения авиамаршрутов "Якутии" прошла в минтрансе республики с представителями ООО "Логистическая и торговая компания по освоению Торгового города на фоне "Один пояс, один путь".

"Одной из целей является расширение авиационных маршрутов авиакомпании до других крупных городов Китайской народной республики. Для этого, как отметила китайская делегация, необходимо приобретение и лизинг большого количества Boeing и других воздушных судов", - отмечает пресс-служба.

Власти Якутии решили продолжить переговоры в этом направлении.