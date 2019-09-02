В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета район населенного пункта Золотое-5 в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 21.45 (совпадает с мск) боевики 72 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины сегодня выпустили тринадцать 82-миллиметровых мин по району населенного пункта Золотое-5", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.