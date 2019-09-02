Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы

По данным суда, Малышевскому вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.