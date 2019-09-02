Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, Малышевскому вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья).
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.