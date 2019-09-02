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РИА Новости

В Париже почтили память жертв теракта в Беслане

23:00 02.09.2019 (обновлено: 10:29 03.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкУчастники траурных мероприятий 1 сентября в Беслане
Участники траурных мероприятий 1 сентября в Беслане
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Участники траурных мероприятий 1 сентября в Беслане. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости. Вечер памяти жертв теракта в Беслане, которому предшествовала панихида по погибшим в Свято-Троицком соборе, прошел в понедельник в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже почтили минутой молчания память погибших 15 лет назад в школе № 1 Беслана, а также вспоминали о жертвах терактов в Париже (2015 год) и Ницце (2016 год).
Древо скорби - монумент жертвам теракта 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане
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На вечер памяти собрались парижане, представители российского посольства, заместитель руководителя мэрии VII округа Парижа, президент ассоциации "Солидарность с детьми Беслана" Анри-Поль Фалавинья, французский политик Флориян Филиппо.
Выступая на мероприятии, Фалавинья и журналист Дмитрий де Кошко раскритиковали освещение и выводы, которые делаются французской прессой о теракте в Беслане. На вечере также выступил Патрик Жарден, дочь которого погибла при теракте в парижском концертном зале "Батаклан".
"Убийство гражданских лиц и детей было трагедией и шоком для всей России и Европы", — сказал в свою очередь советник-посланник посольства России во Франции Михаил Савва.
На месте теракта в школе N 1 в Беслане. Архивное фото
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Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
"Мы можем сегодня констатировать, что проблема международного терроризма стала одной из наиболее серьезных проблем нашего времени… Все страны мира осознают, что борьба с терроризмом в современных условиях должна вестись в кооперации, для этой борьбы необходимы совместные усилия государств, народов и гражданских обществ, то есть всего мирового сообщества", — подчеркнул он.
Утром 1 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воды и еды.
С 2005 года в память о трагических событиях 2004 года в Беслане дата 3 сентября в России стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
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Теракт в Беслане (2004)БесланПарижВ мире
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