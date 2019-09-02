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РИА Новости

Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

22:55 02.09.2019 (обновлено: 23:00 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна.
Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина в грубой форме высказывается о пострадавших от наводнения в регионе. В частности, она назвала жителей Тулуна "бичевней", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования". Сообщалось, что эти слова якобы принадлежат руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. Сама чиновница назвала запись сфальсифицированной. По словам главы региона Сергея Левченко, экспертиза обнаружила в опубликованной аудиозаписи признаки монтажа. В пресс-службе губернатора также заявили о необходимости проведения дополнительной проверки.
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
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Путин отметил, что впервые слышит об этой истории. При этом президент счел подобные высказывания недопустимыми.
"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", - цитирует его местный портал irk.ru.
Беседу Путина с жителями Иркутской области, куда в понедельник приехал президент, опубликовал пользователь Instagram Артем Павлечко.

Наводнение в Иркутской области

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.
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Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
Сегодня глава государства практически весь день провел в Иркутской области, куда он прилетел, чтобы познакомится с ходом восстановительных работ. Путин посетил школу и провел две встречи с местными жителями. Также российский лидер провел совещание, на котором раскритиковал ряд действий чиновников и поручил выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьТулунРоссияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Следить надо каких друзей к кормушке ставите, Владимир Владимирович.
3 сентября, 00:27
oleg1965   
137916144
очнулся.
2 сентября, 23:05
Nerp
962430143
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