Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина в грубой форме высказывается о пострадавших от наводнения в регионе. В частности, она назвала жителей Тулуна "бичевней", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования". Сообщалось, что эти слова якобы принадлежат руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. Сама чиновница назвала запись сфальсифицированной. По словам главы региона Сергея Левченко, экспертиза обнаружила в опубликованной аудиозаписи признаки монтажа. В пресс-службе губернатора также заявили о необходимости проведения дополнительной проверки.

Путин отметил, что впервые слышит об этой истории. При этом президент счел подобные высказывания недопустимыми.

"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", - цитирует его местный портал irk.ru

Беседу Путина с жителями Иркутской области, куда в понедельник приехал президент, опубликовал пользователь Instagram Артем Павлечко.

Наводнение в Иркутской области

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.

Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.