Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию

ДАМАСК, 2 сен – РИА Новости. Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.

"Крымско-сирийский торговый дом заключил контракт с сирийской компанией, поставляющей сельхозпродукцию на экспорт... Сумма контракта – 2 миллиона долларов", - сказал Голяндин, уточнив, что подписание состоялось в рамках 61-й международной выставки в Дамаске.

По его словам, срок действия контракта до 31 декабря 2019 года с возможностью продления. "Все партии поставок идут дополнительными соглашениями", - отметил директор торгового дома.

Поставки будут осуществляться через порты Феодосия и Севастополь в контейнерах, уточнил Голяндин.

"Договорились о первой поставке, это тысяча тонн: оливковое масло, лимоны, апельсины, грейпфруты, гранаты", - сообщил Голяндин. Часть поставленных товаров останется в Крыму, а часть дальше будет поставлена "на материк", отметил он.

"Торговый дом старается увеличить товарооборот между Россией через порты Крыма и Сирией. Начинаем возить с помощью российских морских грузоперевозчиков, сирийские нам тоже помогут", - отметил Голяндин.