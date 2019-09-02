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РИА Новости

Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию

22:43 02.09.2019 (обновлено: 22:49 02.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Феодосийский торговый порт
Вид на Феодосийский торговый порт
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Феодосийский торговый порт . Архивное фото
ДАМАСК, 2 сен – РИА Новости. Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.
"Крымско-сирийский торговый дом заключил контракт с сирийской компанией, поставляющей сельхозпродукцию на экспорт... Сумма контракта – 2 миллиона долларов", - сказал Голяндин, уточнив, что подписание состоялось в рамках 61-й международной выставки в Дамаске.
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Эксперт о поставках в РФ овощей и фруктов из Сирии: торговля "ломает стены"Одна из крупных торговых сетей РФ заключила контракт на поставку овощей и фруктов из Сирии, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев отметил, что расширение импорта из Сирии выгодно России как экономически, так и политически.
По его словам, срок действия контракта до 31 декабря 2019 года с возможностью продления. "Все партии поставок идут дополнительными соглашениями", - отметил директор торгового дома.
Поставки будут осуществляться через порты Феодосия и Севастополь в контейнерах, уточнил Голяндин.
"Договорились о первой поставке, это тысяча тонн: оливковое масло, лимоны, апельсины, грейпфруты, гранаты", - сообщил Голяндин. Часть поставленных товаров останется в Крыму, а часть дальше будет поставлена "на материк", отметил он.
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"Торговый дом старается увеличить товарооборот между Россией через порты Крыма и Сирией. Начинаем возить с помощью российских морских грузоперевозчиков, сирийские нам тоже помогут", - отметил Голяндин.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, в этом году она проходит с 28 августа по 6 сентября, в ней участвуют около 1500 компаний из 38 стран. В выставке принимают участие 16 российских компаний из различных регионов, в том числе из Крыма, Мордовии, Татарстана, Кировской области.
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КрымСирияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не Крым и Сирия, а Россия и Сирия!!!!!!!
2 сентября, 22:50
AIAlex Ivanov
1420000
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