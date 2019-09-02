В результате взрыва в Кабуле погибли пять человек

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 50 получили ранения в результате подрыва талибами заминированного автомобиля в Кабуле в понедельник вечером, передает телеканал Пять человек погибли, еще 50 получили ранения в результате подрыва талибами заминированного автомобиля в Кабуле в понедельник вечером, передает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.

Ранее телеканал со ссылкой на источники сообщал, что при взрыве погибли и пострадали более 100 человек.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими также заявил, что взрыв произошел неподалеку от домов с мирными жителями, многие здания были повреждены.