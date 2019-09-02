В результате взрыва в Кабуле погибли пять человек

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 50 получили ранения в результате подрыва талибами заминированного автомобиля в Кабуле в понедельник вечером, передает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.
Ранее телеканал со ссылкой на источники сообщал, что при взрыве погибли и пострадали более 100 человек.
Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими также заявил, что взрыв произошел неподалеку от домов с мирными жителями, многие здания были повреждены.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы.