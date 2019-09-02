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РИА Новости

Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США

22:38 02.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.
"Мы должны объединиться и стоять вместе, чтобы предотвратить использование коммунистической партией Китая связанных с ней компаний, таких, как Huawei, для сбора разведданных, направленных на поддержание работы военных сервисов и сервисов по безопасности Китая через наши технологии", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта.
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Ранее Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что прокуратура США расширила расследование деятельности компании Huawei, которое может привести к дополнительным обвинениям против китайского телекоммуникационного гиганта.
В январе и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу обвинения в общей сложности по 23 пунктам.
Компания Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах.
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