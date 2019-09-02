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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

СМИ сообщили о падении экспорта венесуэльской нефти до 16-летнего минимума

22:33 02.09.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoНефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA
Нефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Нефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экспорт венесуэльской нефти в августе упал до 16-летнего минимума, так как основные покупатели воздерживаются от импорта сырья из-за санкций США, сообщает агентство Блумберг.
"Венесуэла пытается продать свою нефть, пока США продолжают ужесточать санкции против южно-американского государства. Экспорт нефти... упал до 16-летнего минимума в августе, так как покупатели, в том числе Indian Reliance Industries Ltd, воздерживаются от покупки венесуэльской нефти", - говорится в сообщении.
Индийские и китайские компании стали основными импортерами венесуэльской нефти после того, как США перестали закупать сырье. Ранее на долю Штатов приходилось 37% закупок. США не закупают сырье уже 14 недель, отмечает агентство.
Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года. Тогда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. В последнее время США ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против ее государственных компаний. В конце января 2019 года США ввели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.
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