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РИА Новости
Война в Сирии

В Анкаре заявили о необходимости сотрудничества с Москвой по вопросу Сирии

22:26 02.09.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоЛидер партии "Родина" Догу Перинчек у карты Крыма
Лидер партии Родина Догу Перинчек у карты Крыма
© РИА Новости / Алена Палажченко
Лидер партии "Родина" Догу Перинчек у карты Крыма. Архивное фото
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Анкаре необходимо для преодоления сирийского кризиса действовать вместе с Москвой, Дамаском, Тегераном и Багдадом, что позволит избавиться от вмешательства США в Сирии, заявил РИА Новости глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек в понедельник.
Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
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"Проблема администрации президента Турции Тайипа Эрдогана - это сотрудничество с организациями, которые воюют с правительственными войсками Сирии с марта 2011 года. Этим группировкам были даны обещания, и сейчас требуется время, чтобы избавиться от этого груза прошлого. Именно поэтому Анкара испытывает трудности в прямом диалоге с сирийским правительством, но процесс идет в этом направлении", - сказал Перинчек.
По его словам, Россия и Иран могли бы предложить Эрдогану план, который бы способствовал началу прямого диалога Турции и Сирии.
"Турция предпринимает тактические шаги, чтобы развести США и курдские группировки. США проиграли в Сирии, и им стало сложнее защищать РПК (запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана). Создание зоны безопасности - это также тактический маневр для того, чтобы США бросили РПК", - сказал собеседник агентства.
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Он напомнил о предупреждении Анкары о том, что если США не сдержат слова по созданию зоны безопасности в Сирии, то Турция начнет собственную военную операцию. Поэтому США принуждает РПК отойти от границы с Турцией, отметил Перинчек.
"Для турецко-сирийского сотрудничества мы предлагаем план из пяти пунктов. Во-первых, организации, получающие в Сирии турецкую поддержку, должны сложить оружие. Во-вторых, Сирия должна объявить амнистию членам эти организаций, сложившим оружие. Турция, Сирия, Ирак, Россия и Иран должны начать сотрудничать с тем, чтобы очистить регион от курдских формирований и радикальных террористических группировок, действующих под маской ислама", - сказал Перинчек.
"Четвертое: эти же страны начнут действовать совместно для создания условий для возвращения домой сирийских беженцев. И пятое: благодаря созданию их альянса к западу от Евфрата будет покончено с американскими базами и вмешательством США на востоке от Евфрата", - добавил собеседник агентства.
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Война в СирииВойна в СирииДогу ПеринчекТурцияСирияРоссияВ мире
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