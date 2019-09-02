Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T07:45Z
https://ria.ru/20190902/1558185434.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_0:42:2640:1526_1036x0_80_0_0_28ee190ba74e76873c6e54109760d706.jpg
РИА Новости

СК раскрыл обстоятельства гибели мальчика, пропавшего после ссоры с матерью

22:19 02.09.2019 (обновлено: 07:45 03.09.2019)
8771
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Девятилетний школьник, чье тело обнаружили в понедельник в Калужской области после ссоры с матерью, утонул, сообщили в управлении СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что днем 31 августа девятилетний мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов города Кирова. Там ребенок поссорился с мамой и ушел из квартиры. СК завел дело об убийстве. Вечером полиция сообщила, что тело ребенка нашли в районе плотины Верхнее водохранилище Кирова.
"По видеозаписям с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Тело мальчика опознала его мама", - говорится в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти ребенка. Также следователи выясняют условия жизни и воспитания мальчика.
"По результатам расследования действиям матери погибшего мальчика будет дана правовая оценка по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - информирует следствие.
Автомобиль скорой помощи
21 августа, 12:33РИА Новости
В Башкирии пятилетняя девочка погибла, прыгнув в квартире со шкафа на батут
425103156
Обсудить 0
Следственный комитет РФКалужская областьПроисшествия
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил, почему "закрыл наглухо" границу с Украиной
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Покупатели в отделе фруктов гипермаркета
"В 50 раз выше нормы": что Роспотребнадзор нашел в арбузах и дынях
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Вспышка на солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Концерт 1 сентября
В Челябинской области школьников поздравили песней "Рюмка водки на столе"
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния