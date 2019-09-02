СК раскрыл обстоятельства гибели мальчика, пропавшего после ссоры с матерью

ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Девятилетний школьник, чье тело обнаружили в понедельник в Калужской области после ссоры с матерью, утонул, сообщили в управлении СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что днем 31 августа девятилетний мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов города Кирова. Там ребенок поссорился с мамой и ушел из квартиры. СК завел дело об убийстве. Вечером полиция сообщила, что тело ребенка нашли в районе плотины Верхнее водохранилище Кирова.

"По видеозаписям с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Тело мальчика опознала его мама", - говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти ребенка. Также следователи выясняют условия жизни и воспитания мальчика.