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РИА Новости

В России нашли потерявшуюся 20 лет назад в электричке жительницу Белоруссии

22:09 02.09.2019 (обновлено: 13:18 03.09.2019)
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© Кадр из видео пресс-службы МВД Республики БеларусьЮля, потерявшаяся 20 лет назад в электричке "Минск - Осиповичи", с родителями и другом, разыскавшим их
Юля, потерявшаяся 20 лет назад в электричке Минск - Осиповичи, с родителями и другом, разыскавшим их
© Кадр из видео пресс-службы МВД Республики Беларусь
Юля, потерявшаяся 20 лет назад в электричке "Минск - Осиповичи", с родителями и другом, разыскавшим их
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Белоруска, которая 20 лет назад ребенком потерялась в электричке в Белоруссии, уже будучи взрослой нашлась в России, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, девочка по имени Юлия потерялась в четырехлетнем возрасте в вечернем поезде "Минск - Осиповичи". "Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию", - рассказали в пресс-службе.
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Как отмечается, личный состав районной милиции был поднят по тревоге, девочку искали в поездах, на вокзалах и станциях, через СМИ, однако поиски успехом не увенчались. Двадцать лет спустя, в августе, отыскать родителей Юлии помог молодой человек, который позвонил в дежурную службу милиции из России.
"Он рассказал о своей 24-летней знакомой: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье, помнит, как потерялась в электричке. Активист-общественник попытался найти хоть какую-то информацию о Юле в интернете. По ключевым словам "девочка Юля", "4 года", "потерялся ребенок" он нашел ссылку на источник, где была опубликована похожая история о без вести пропавшей, однако там не было отчества ребенка. О потерявшейся Юлии Викторовне он прочел в газете "Оршанка", после чего сомнениям исчезли – совпало все, даже шрам на лбу", - добавили в пресс-службе.
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Как отметили в МВД, правоохранители оперативно связались с девушкой, которая вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 1999 году ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. "Оперативно оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз (Белоруссии – ред.) провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%", - сообщили в пресс-службе.
Неделю назад все участники этой истории встретились в Пуховичском РОВД Минской области Белоруссии.
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МинскБелоруссияРоссияПроисшествия
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