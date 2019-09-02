Авакова уволят с поста главы МВД через полгода, считают в партии Зеленского

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Депутат крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назначены на должности на переходной период и будут уволены через полгода.
"Да, я думаю, что да", - сказал Дубинский в эфире телекана Zik, отвечая на вопрос, считает ли он, что Аваков и Скалецкая назначены в правительство только полгода.
При этом Дубинский отметил, что "сейчас переходной период".