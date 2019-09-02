Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T22:02Z
https://ria.ru/20190902/1558185167.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155030/03/1550300373_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_aa975709972ab11aa619b195ef87e307.jpg
РИА Новости

Авакова уволят с поста главы МВД через полгода, считают в партии Зеленского

22:02 02.09.2019
846
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии "Народный фронт" в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии Народный фронт в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Депутат крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назначены на должности на переходной период и будут уволены через полгода.
"Да, я думаю, что да", - сказал Дубинский в эфире телекана Zik, отвечая на вопрос, считает ли он, что Аваков и Скалецкая назначены в правительство только полгода.
При этом Дубинский отметил, что "сейчас переходной период".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
30 августа, 17:23РИА Новости
Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова на посту главы МВД
770001
Обсудить 2
Партия "Слуга народа"Арсен АваковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
РИА
Новости
Разгрузка угля в одесском порту Южный
В Раде назвали "катастрофой" ситуацию с углем на Украине
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Виктор Медведчук
Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Украинский министр образования отреагировала на обвинения в безграмотности
Лидер партии Родина Догу Перинчек у карты Крыма
В Анкаре заявили о необходимости сотрудничества с Москвой по вопросу Сирии
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Экс-президент Украины Виктор Ющенко
Киевский апелляционный суд не стал арестовывать имущество Ющенко
Здание Белого в Вашингтоне
Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния