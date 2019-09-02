В Ярославле десять человек пострадали при столкновении трех маршруток

"В результате столкновения трех транспортных средств возле дома №13/11 на Московском проспекте пострадали, по уточненным данным, 10 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в маршрутных автобусах находились 35 человек. Один из пострадавших госпитализирован с черепно-мозговой травмой в клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н.Б.Соловьева. К ликвидации последствий ДТП привлекались 21 человек и семь единиц техники.