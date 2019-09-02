Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T21:39Z
https://ria.ru/20190902/1558185007.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155772/06/1557720635_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_8235cade705e1d27850c5070674d8945.jpg
РИА Новости

В Ярославле десять человек пострадали при столкновении трех маршруток

21:39 02.09.2019
851
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один из 10 пострадавших при столкновении трех маршрутных автобусов в Ярославле госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате столкновения трех транспортных средств возле дома №13/11 на Московском проспекте пострадали, по уточненным данным, 10 человек", - сказал собеседник агентства.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
По его словам, всего в маршрутных автобусах находились 35 человек. Один из пострадавших госпитализирован с черепно-мозговой травмой в клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н.Б.Соловьева. К ликвидации последствий ДТП привлекались 21 человек и семь единиц техники.
100310
Обсудить 0
ЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Лев в клетке
В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину
РИА
Новости
Автомобиль следственного комитета
СК раскрыл обстоятельства гибели мальчика, пропавшего после ссоры с матерью
Судебный молоток
Избивавшая детей жительница Петербурга получила три года условно
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками
Лента
новостей
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Полиция патрулирует улицы в Кабуле
В Кабуле прогремел мощный взрыв
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии нашли тела четырех погибших в результате пожара на судне
Кокаин, обнаруженный на судне
Посольство в Испании выясняет информацию о россиянине на судне с кокаином
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии Народный фронт в Киеве
Авакова уволят с поста главы МВД через полгода, считают в партии Зеленского
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару пообещал отправиться на сессию ГА ООН даже в инвалидном кресле
Автомобиль Следственного комитета РФ
Руководство "Тролзы" заподозрили в неуплате налогов на 24 миллиона рублей
Автомобиль скорой помощи, Мексика
В Мексике шесть человек погибли из-за нападения на автовокзал
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния