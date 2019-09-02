Лукашенко объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему всегда хотелось ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле, но он отказался от этой идеи из-за аналогичного обещания, которое дал народу украинский коллега Владимир Зеленский.

Как сообщала в понедельник пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в первый день учебного года посетил одну из минских школ-новостроек, где провел урок для старшеклассников и вызвал к доске несколько учеников, чтобы "обменяться мнениями". Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии. Лукашенко, в частности, признался, что является поклонником электротранспорта, отрывок из разговора показал телеканал ОНТ.

"Меня всегда тянет к тому, (чтобы) сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, … сказал: "Я буду на велосипеде ездить (на работу – ред.)", - сказал Лукашенко.

По словам главы государства, ему пришлось отказаться от этой идеи, потому что он не хотел, чтобы между двумя президентами из-за этого проводили параллель. "Но это (поездки на велосипеде и электромотоцикле - ред.) миленькое дело", - добавил Лукашенко.