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РИА Новости

Лукашенко объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

21:30 02.09.2019 (обновлено: 21:45 02.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему всегда хотелось ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле, но он отказался от этой идеи из-за аналогичного обещания, которое дал народу украинский коллега Владимир Зеленский.
Как сообщала в понедельник пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в первый день учебного года посетил одну из минских школ-новостроек, где провел урок для старшеклассников и вызвал к доске несколько учеников, чтобы "обменяться мнениями". Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии. Лукашенко, в частности, признался, что является поклонником электротранспорта, отрывок из разговора показал телеканал ОНТ.
"Меня всегда тянет к тому, (чтобы) сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, … сказал: "Я буду на велосипеде ездить (на работу – ред.)", - сказал Лукашенко.
По словам главы государства, ему пришлось отказаться от этой идеи, потому что он не хотел, чтобы между двумя президентами из-за этого проводили параллель. "Но это (поездки на велосипеде и электромотоцикле - ред.) миленькое дело", - добавил Лукашенко.
В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал в случае избрания ездить на работу на велосипеде. Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" также ездит на работу на велосипеде. В конце августа украинский президент заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, потому что это "не безопасно". Ранее Зеленский также говорил, что не выполнил предвыборное обещание, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
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