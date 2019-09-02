Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала отставку Мамуки Бахтадзе с поста премьер-министра Грузии.
Ранее политик заявил о решении уйти с поста главы правительства. По его словам, была создана "рамка развития" и он считает свою миссию выполненной.
Канделаки отметила, что не удивлена подобному развитию, поскольку Бахтадзе занимался "имитацией деятельности".
Она считает, что кресло главы правительства займет нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария.
"Это значит, что по радикалам Михаила Саакашвили будет нанесен очередной удар: Гахария — принципиальный оппонент бывшего президента", - написала она в своем Telegram-канале.
Вчера, 13:11Сказано в эфире"Прихоти и приказы". Бурджанадзе прокомментировала отставку премьера ГрузииМамука Бахтадзе стал четвертым за шесть лет премьер-министром Грузии, покинувшим пост. Экс-спикер парламента республики и лидер оппозиции Нино Бурджанадзе рассказала радио Sputnik, чего можно ждать от кадровых перестановок в республике.
Телеведущая отметила, что глава МВД Грузии учился в МГУ, вел бизнес в России и даже имел российское гражданство. При этом он не будет однозначно ориентирован на Москву, но будет освобожден от слепого следования Западу и его установкам.
"Помяните мои слова: прагматизм и здравый смысл еще сыграют большую роль в восстановлении отношений между Россией и Грузией", - резюмировала Канделаки.