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РИА Новости

Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"

21:22 02.09.2019 (обновлено: 21:24 02.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала отставку Мамуки Бахтадзе с поста премьер-министра Грузии.
Ранее политик заявил о решении уйти с поста главы правительства. По его словам, была создана "рамка развития" и он считает свою миссию выполненной.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 19:13Акценты
Грузия вышла за "рамку". А "мечта" у нее ‒ все та жеПремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост, кандидатуру нового премьера назовут 3 сентября. И уже известно, из какой партии он будет.
Канделаки отметила, что не удивлена подобному развитию, поскольку Бахтадзе занимался "имитацией деятельности".
Она считает, что кресло главы правительства займет нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария.
"Это значит, что по радикалам Михаила Саакашвили будет нанесен очередной удар: Гахария — принципиальный оппонент бывшего президента", - написала она в своем Telegram-канале.
Нино Бурджанадзе
Вчера, 13:11Сказано в эфире
"Прихоти и приказы". Бурджанадзе прокомментировала отставку премьера ГрузииМамука Бахтадзе стал четвертым за шесть лет премьер-министром Грузии, покинувшим пост. Экс-спикер парламента республики и лидер оппозиции Нино Бурджанадзе рассказала радио Sputnik, чего можно ждать от кадровых перестановок в республике.
Телеведущая отметила, что глава МВД Грузии учился в МГУ, вел бизнес в России и даже имел российское гражданство. При этом он не будет однозначно ориентирован на Москву, но будет освобожден от слепого следования Западу и его установкам.
"Помяните мои слова: прагматизм и здравый смысл еще сыграют большую роль в восстановлении отношений между Россией и Грузией", - резюмировала Канделаки.
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Тина КанделакиМамука БахтадзеМихаил СаакашвилиРоссияГрузияВ мире
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