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РИА Новости

В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину

21:09 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛев в клетке
Лев в клетке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Лев в клетке. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Полиция Липецка проверяет заявление местной жительницы о том, что в цирке-шапито на нее напал лев, сообщила РИА Новости в понедельник представитель регионального управления МВД России.
Информационный портал "Липецк 48" рассказал о женщине, которая пострадала от льва при посещении передвижного цирка-шапито. По словам женщины, она проходила мимо клетки, и животное зацепило ее лапой. С травмами женщина была госпитализирована.
"Нам поступало заявление от пострадавшей женщины. Проводится проверка", - рассказала представитель УМВД, отметив, что пока не может сообщить подробности.
РИА Новости пока не располагает комментарием цирка.
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