Посольство в Испании выясняет информацию о россиянине на судне с кокаином

МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Российские дипломаты в Испании выясняют информацию о задержании гражданина РФ, который, как сообщила полиция, находился на борту арестованного американского парусника с 800 килограммами кокаина.

"Наш почетный консул на Канарских островах выясняет детали: находится ли среди задержанных российский гражданин, как об этом сообщила Национальная полиция", - заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Мадриде Дмитрий Болбот.

"Официальных уведомлений или обращений по этому поводу ни в консульский отдел посольства в Мадриде, ни в почетное консульство на Канарах на данный момент не поступало", - добавил дипломат.

Ранее Национальная полиция Испании сообщила, что американский парусник, на борту которого находились 800 килограммов кокаина, был задержан в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия). Задержаны три члена экипажа судна SEASCAP – граждане России, Сербии и Мексики, говорится в сообщении ведомства.

Парусник был доставлен в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова).

Расследование началось в начале августа, когда правоохранительные органы Испании получили информации о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне. По данным следствия, судно направлялось в Испанию, однако груз с парусника на другое судно мог быть передан в море. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение действовать в международных водах. На судне не было номера или флага, однако удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.