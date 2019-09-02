Багамские власти подтвердили гибель одного человека от урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство туризма Багамских островов подтвердило гибель одного человека, который стал жертвой урагана "Дориан".
Ураган пятой, наивысшей категории, обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье.
Багамские СМИ сообщают, что на острове погиб 7-летний мальчик, а его сестра пропала без вести.
Газета Bahamas Press со ссылкой на очевидцев пишет о большом количестве тел погибших на острове. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушено или повреждено 13 тысяч домов.
1 сентября, 20:25РИА НовостиВ Сети появилось видео урагана "Дориан"