Багамские власти подтвердили гибель одного человека от урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство туризма Багамских островов подтвердило гибель одного человека, который стал жертвой урагана "Дориан".

Ураган пятой, наивысшей категории, обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье.

Багамские СМИ сообщают, что на острове погиб 7-летний мальчик, а его сестра пропала без вести.

Газета Bahamas Press со ссылкой на очевидцев пишет о большом количестве тел погибших на острове. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова.