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РИА Новости

Багамские власти подтвердили гибель одного человека от урагана "Дориан"

20:58 02.09.2019
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© REUTERS / Dante Carrer Ураган "Дориан" на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
© REUTERS / Dante Carrer
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство туризма Багамских островов подтвердило гибель одного человека, который стал жертвой урагана "Дориан".
Ураган пятой, наивысшей категории, обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье.
Багамские СМИ сообщают, что на острове погиб 7-летний мальчик, а его сестра пропала без вести.
Газета Bahamas Press со ссылкой на очевидцев пишет о большом количестве тел погибших на острове. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушено или повреждено 13 тысяч домов.
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