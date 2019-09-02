Избивавшая детей жительница Петербурга получила три года условно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, избивавшая двух своих детей, получила три года условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что женщина с мая по декабрь 2017 года систематически избивала своего сына 2011 года рождения и дочь 2014 года рождения. Кроме того, она неоднократно нецензурно ругалась на детей.

Свою вину женщина не признала.