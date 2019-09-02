Избивавшая детей жительница Петербурга получила три года условно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, избивавшая двух своих детей, получила три года условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Суд установил, что женщина с мая по декабрь 2017 года систематически избивала своего сына 2011 года рождения и дочь 2014 года рождения. Кроме того, она неоднократно нецензурно ругалась на детей.
Свою вину женщина не признала.
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ксении Фериной, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, г части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание")… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.