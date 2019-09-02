В Испании арестовали судно c россиянином и 800 килограммами кокаина

Расследование началось в начале августа, когда правоохранительные органы Испании получили информации о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне. По данным следствия, судно направлялось в Испанию, однако груз с парусника на другое судно мог быть передан в море. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение действовать в международных водах. На судне не было номера или флага, однако удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.