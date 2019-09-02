Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T20:59Z
https://ria.ru/20190902/1558184092.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155031/75/1550317556_80:0:820:416_1036x0_80_0_0_ca5c91fad69ab65f4297fefb7c5eec82.jpg
РИА Новости

В Испании арестовали судно c россиянином и 800 килограммами кокаина

20:53 02.09.2019 (обновлено: 20:59 02.09.2019)
13466
© Polícia JudiciáriaКокаин, обнаруженный на судне
Кокаин, обнаруженный на судне
© Polícia Judiciária
Кокаин, обнаруженный на судне. Архивное фото
МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Американский парусник, на борту которого находились 800 килограммов кокаина, был задержан в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия), говорится в сообщении Национальной полиции Испании.
Задержаны три члена экипажа судна SEASCAP – граждане России, Сербии и Мексики.
Парусник был доставлен в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова).
Болеутоляющее и деньги
1 июля, 08:00РИА Новости
Третья опиумная. Кого убивают китайские наркотики
Расследование началось в начале августа, когда правоохранительные органы Испании получили информации о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне. По данным следствия, судно направлялось в Испанию, однако груз с парусника на другое судно мог быть передан в море. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение действовать в международных водах. На судне не было номера или флага, однако удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.
Операцию проводили испанские Национальная полиция, Налоговое агентство и Гражданская Гвардия, в ней также участвовали представители британских, сербских и португальских властей. -0-
63115343
Обсудить 11
РоссияСШАИспанияВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Снимок экрана с участницей проекта Britain's Got Talent
Индонезийская фокусница испугала трюками ведущих на шоу талантов
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Юля, потерявшаяся 20 лет назад в электричке Минск - Осиповичи, с родителями и другом, разыскавшим их
В России нашли потерявшуюся 20 лет назад в электричке жительницу Белоруссии
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции
Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Подмосковье из носа ребенка достали шуруп, застрявший около года назад
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавты на МКС устроили "допрос" роботу "Федору"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"
Пассажиры в аэропорту Чанги в Сингапуре
В Сингапуре мужчине, который купил авиабилет и не полетел, грозит тюрьма
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния