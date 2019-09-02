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РИА Новости

Финское председательство ЕС призвало не винить Европу в ситуации с СВПД

20:45 02.09.2019
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© AFP 2019 / Kimmo Mantyla/ LehtikuvaПекка Хаависто
Пекка Хаависто
© AFP 2019 / Kimmo Mantyla/ Lehtikuva
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Тегерану не стоит винить Европу в ситуации вокруг СВПД, европейцы предпринимают усилия для удержания Ирана в сделке и развития платежного механизма, заявил в понедельник глава МИД председательствующей в ЕС Финляндии Пекка Хаависто.
Министр выступил в понедельник перед комитетом по иностранным делам Европарламента, где ему задали, в частности, вопрос по Ирану.
"Нужно пытаться искать решение, чтобы поощрять Иран оставаться в СВПД, не играя с идеей обогащения материалов и тому подобное. Иранцы не должны винить Европу, мы сделали свою часть по этому вопросу, мы сейчас развиваем новый механизм INSTEX, мы прикладываем усилия", - сказал министр.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе готов, президент ИРИ Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
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Зариф также заявлял, что Тегеран вернется к полному выполнению иранской ядерной сделки в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договоренностей.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифБрюссельМИД ИранаЕвропейский парламентЕвросоюзЕвропаИранВ мире
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