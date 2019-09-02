Финское председательство ЕС призвало не винить Европу в ситуации с СВПД

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Тегерану не стоит винить Европу в ситуации вокруг СВПД, европейцы предпринимают усилия для удержания Ирана в сделке и развития платежного механизма, заявил в понедельник глава МИД председательствующей в ЕС Финляндии Пекка Хаависто.

Министр выступил в понедельник перед комитетом по иностранным делам Европарламента, где ему задали, в частности, вопрос по Ирану.

"Нужно пытаться искать решение, чтобы поощрять Иран оставаться в СВПД, не играя с идеей обогащения материалов и тому подобное. Иранцы не должны винить Европу, мы сделали свою часть по этому вопросу, мы сейчас развиваем новый механизм INSTEX, мы прикладываем усилия", - сказал министр.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе готов, президент ИРИ Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября.