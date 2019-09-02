Медведев назначил Марину Ивановскую заместителем руководителя Росимущества

Как сообщается на сайте Росимущества, Ивановская с 2014 года работала начальником управления имущества со специальными режимами обращения, до этого была заместителем начальника управления по работе с арестованным, конфискованным, обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом. Ранее занимала руководящие должности в департаменте имущества Москвы.