Медведев назначил Марину Ивановскую заместителем руководителя Росимущества

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Марину Ивановскую новым заместителем руководителя Росимущества, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Ивановскую Марину Евгеньевну заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Росимущества, Ивановская с 2014 года работала начальником управления имущества со специальными режимами обращения, до этого была заместителем начальника управления по работе с арестованным, конфискованным, обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом. Ранее занимала руководящие должности в департаменте имущества Москвы.