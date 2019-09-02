В Мексике шесть человек погибли из-за нападения на автовокзал

"Согласно первым полученным данным, нападение было целенаправленной атакой на конкретных людей, которые находились на станции. Службы скорой помощи подтвердили гибель на месте пятерых мужчин, еще один пострадавший скончался позже от полученных ранений", - сообщается в официальном коммюнике местной прокуратуры.