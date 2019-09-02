Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T20:42Z
https://ria.ru/20190902/1558183630.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155818/35/1558183587_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_acafcc84caac2105b705555ac1a57df1.jpg
РИА Новости

В Беслане вспоминают погибших: 15 лет с момента теракта

20:37 02.09.2019 (обновлено: 20:42 02.09.2019)
586
В Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам захвата заложников во время террористического акта в школе Беслана в 2004 году. 1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу №1.
Заложников, среди которых преимущественно были дети, их родители и сотрудники учебного заведения, насильно удерживали в течение трёх дней. 3 сентября прогремели взрывы. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети.
4004812
Обсудить 2
Северная ОсетияОбщество - ВидеоВидеоВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил, почему "закрыл наглухо" границу с Украиной
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"
Лента
новостей
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Покупатели в отделе фруктов гипермаркета
"В 50 раз выше нормы": что Роспотребнадзор нашел в арбузах и дынях
Вспышка на солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Юля, потерявшаяся 20 лет назад в электричке Минск - Осиповичи, с родителями и другом, разыскавшим их
Потерявшаяся 20 лет назад девушка рассказала о встрече с родными родителями
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Концерт 1 сентября
В Челябинской области школьников поздравили песней "Рюмка водки на столе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния