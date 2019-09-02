В Беслане вспоминают погибших: 15 лет с момента теракта

Заложников, среди которых преимущественно были дети, их родители и сотрудники учебного заведения, насильно удерживали в течение трёх дней. 3 сентября прогремели взрывы. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети.