Заложников, среди которых преимущественно были дети, их родители и сотрудники учебного заведения, насильно удерживали в течение трёх дней. 3 сентября прогремели взрывы. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети.
В Беслане вспоминают погибших: 15 лет с момента теракта
20:37 02.09.2019 (обновлено: 20:42 02.09.2019)
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В Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам захвата заложников во время террористического акта в школе Беслана в 2004 году. 1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу №1.