Полиция проверит данные о дебошире на борту самолета Ростов - Владикавказ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Транспортная полиция организовала проверку после заявления командира самолета Ростов-на-Дону - Владикавказ о противоправных действиях одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по СКФО.

По информации представителя авиакомпании "Азимут", инцидент произошел в воскресенье на борту самолета, выполнявшего рейс Ростов - Владикавказ. "Пассажир не отреагировал на замечания экипажа, а также проявил агрессию", - сказал собеседник агентства.

По прибытию во Владикавказ воздушного судна, по данным транспортной полиции, к борту самолета был вызван наряд. "Командир воздушного судна заявил о противоправных действиях одного из пассажиров. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавил представитель управления.