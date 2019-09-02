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РИА Новости

Полиция проверит данные о дебошире на борту самолета Ростов - Владикавказ

20:22 02.09.2019 (обновлено: 20:55 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Транспортная полиция организовала проверку после заявления командира самолета Ростов-на-Дону - Владикавказ о противоправных действиях одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по СКФО.
По информации представителя авиакомпании "Азимут", инцидент произошел в воскресенье на борту самолета, выполнявшего рейс Ростов - Владикавказ. "Пассажир не отреагировал на замечания экипажа, а также проявил агрессию", - сказал собеседник агентства.
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По прибытию во Владикавказ воздушного судна, по данным транспортной полиции, к борту самолета был вызван наряд. "Командир воздушного судна заявил о противоправных действиях одного из пассажиров. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавил представитель управления.
Как сообщали в СМИ, пассажир ударил стюардессу по лицу после просьбы не курить на борту.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмАвиакомпания "Азимут"МВД РФРостов-на-ДонуВладикавказПроисшествия
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