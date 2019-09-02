Политические силы на юге Йемена создадут Совет национального спасения

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Политические силы на юге Йемена готовятся в течение десяти дней объявить о создании Совета национального спасения - нового блока, в который войдут представители всех политических и общественных движений юга, сообщил РИА Новости в понедельник представитель политофиса действующего на юге Совета революционного движения Фади Баум.

"В настоящее время блок создается, мы продолжаем прописывать некоторые вещи и анонсируем его создание максимум через десять дней", - сказал Баум.

По его словам, новый политический блок будет стремиться решать проблемы в стране и противостоять ее расколу. "Важнейшие цели нового блока - спасти страну от состояния раскола, мятежа на различных уровнях, призывать к диалогу и партнерству между всеми политическими и общественными силами, а также отвергать иностранное военное присутствие в стране, вмешательство во внутренние дела и попытки отколоть какой-либо кусок нашей территории или покуситься на наши исторические права", - добавил Баум.

В состав совета войдут многие организации юга Йемена, включая племенной союз Абъяна, Союз женщин юга, молодежные и студенческие движения.

По его словам, официальное объявление о создании совета будет сделано из провинции Эль-Махра, где соберутся представители и других провинций.

Как отметил Баум, инициаторы создания нового совета обсуждают с послом РФ в Йемене возможный приезд на переговоры в Москву его руководства после официального объявления о создании этой структуры. "Мы встречались с (заместителем МИД РФ Михаилом) Богдановым в качестве представителей будущего Совета национального спасения и находимся на связи с российским послом, чтобы определить сроки визита туда. Мы отложили визит до официального объявления о создании совета", - уточнил представитель политических сил юга Йемена.

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.