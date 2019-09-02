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РИА Новости

Политические силы на юге Йемена создадут Совет национального спасения

20:15 02.09.2019 (обновлено: 20:19 02.09.2019)
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© AP Photo / Hani MohammedЙеменский мальчик машет национальным флагом
Йеменский мальчик машет национальным флагом
© AP Photo / Hani Mohammed
Йеменский мальчик машет национальным флагом. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Политические силы на юге Йемена готовятся в течение десяти дней объявить о создании Совета национального спасения - нового блока, в который войдут представители всех политических и общественных движений юга, сообщил РИА Новости в понедельник представитель политофиса действующего на юге Совета революционного движения Фади Баум.
"В настоящее время блок создается, мы продолжаем прописывать некоторые вещи и анонсируем его создание максимум через десять дней", - сказал Баум.
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По его словам, новый политический блок будет стремиться решать проблемы в стране и противостоять ее расколу. "Важнейшие цели нового блока - спасти страну от состояния раскола, мятежа на различных уровнях, призывать к диалогу и партнерству между всеми политическими и общественными силами, а также отвергать иностранное военное присутствие в стране, вмешательство во внутренние дела и попытки отколоть какой-либо кусок нашей территории или покуситься на наши исторические права", - добавил Баум.
В состав совета войдут многие организации юга Йемена, включая племенной союз Абъяна, Союз женщин юга, молодежные и студенческие движения.
По его словам, официальное объявление о создании совета будет сделано из провинции Эль-Махра, где соберутся представители и других провинций.
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Как отметил Баум, инициаторы создания нового совета обсуждают с послом РФ в Йемене возможный приезд на переговоры в Москву его руководства после официального объявления о создании этой структуры. "Мы встречались с (заместителем МИД РФ Михаилом) Богдановым в качестве представителей будущего Совета национального спасения и находимся на связи с российским послом, чтобы определить сроки визита туда. Мы отложили визит до официального объявления о создании совета", - уточнил представитель политических сил юга Йемена.
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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