Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Пикаловой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 ноября", - рассказала собеседница агентства.

Пикаловой, как и другим фигурантам этого дела, вменяется мошенничество в особо крупном размере и участие в организованном преступном сообществе.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.