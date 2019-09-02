Иран анонсировал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе готов, президент ИРИ Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября.

"Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии, но наш третий ответный шаг тоже готов. В среду господин президент объявит о нем. Я в свою очередь сообщу о нем госпоже Могерини (главе европейской дипломатии - ред.). И в пятницу мы приступим к его выполнению", - сказал Зариф в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что власти Ирана будут "ждать до последнего" дня меры от сторон ядерной сделки по ее выполнению, и уже в соответствии с этим Тегеран примет решение.