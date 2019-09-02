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РИА Новости

Иран анонсировал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД

20:14 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе готов, президент ИРИ Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября.
"Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии, но наш третий ответный шаг тоже готов. В среду господин президент объявит о нем. Я в свою очередь сообщу о нем госпоже Могерини (главе европейской дипломатии - ред.). И в пятницу мы приступим к его выполнению", - сказал Зариф в интервью телеканалу "Россия 24".
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что власти Ирана будут "ждать до последнего" дня меры от сторон ядерной сделки по ее выполнению, и уже в соответствии с этим Тегеран примет решение.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, о чем сообщило агентство IRNA. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что если Тегеран решит перейти к очередному этапу сокращения обязательств, то они будут более жесткими, чем предыдущие.
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