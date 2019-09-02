Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского "3-е сентября" безвкусицей

"Очень мало поводов стало, чтобы что-то "крякнуть", с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай. Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно. Допустим, было много мемов в интернете на песню "Плот", но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем. Но мем на "Плот" можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - сказал собеседник агентства.