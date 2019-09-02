Посольство в США выяснит, были ли россияне на корабле у берегов Калифорнии

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в США выясняет, не пострадали ли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии граждане РФ.
"Консульский отдел посольства России в США выясняет, не пострадали ли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США", - говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.
На борту судна, предположительно, находились 39 человек. Береговая служба Лос-Анджелеса сообщила, что членам экипажа удалось спастись.
Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.