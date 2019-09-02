В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

БРЯНСК, 2 сен - РИА Новости. Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника в Калужской области, который поссорился с матерью и ушел из дома.
"В ходе проведения розыскных и поисковых мероприятий сотрудники МОМВД России "Кировский" обнаружили в районе расположения плотины Верхнее водохранилище г. Кирова тело 9-летнего мальчика, который был объявлен в розыск 31 августа", - сообщила собеседница агентства.
Отмечается, что при осмотре озера сотрудники полиции обратили внимание, на то, что на поверхности водоема находится детская обувь. На место были вызваны сотрудники МЧС, которые впоследствии извлекли из воды тело ребенка.