В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

БРЯНСК, 2 сен - РИА Новости. Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника в Калужской области, который поссорился с матерью и ушел из дома.

"В ходе проведения розыскных и поисковых мероприятий сотрудники МОМВД России "Кировский" обнаружили в районе расположения плотины Верхнее водохранилище г. Кирова тело 9-летнего мальчика, который был объявлен в розыск 31 августа", - сообщила собеседница агентства.