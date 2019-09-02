В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.

"По предварительной информации при движении в сторону центра автобус "Паз" совершил столкновение с автобусом "Паз", который затем совершил столкновение с другим автобусом "Паз". По предварительной информации на настоящее время за медпомощью обратились 7 человек", - говорится в сообщении.