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РИА Новости

В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками

19:32 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло на Московском проспекте. По данным полиции, столкнулись три маршрутных автобуса "Паз".
"По предварительной информации при движении в сторону центра автобус "Паз" совершил столкновение с автобусом "Паз", который затем совершил столкновение с другим автобусом "Паз". По предварительной информации на настоящее время за медпомощью обратились 7 человек", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики.
Водитель троллейбуса
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ГИБДД МВД РФЯрославльПроисшествия
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