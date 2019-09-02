Кара Делевинь рассказала, как модельный бизнес мешал ее работе в кино

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кара Делевинь, рассказала, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось бороться со своими привычками модели, . Кара Делевинь, рассказала, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось бороться со своими привычками модели, сообщает Independent.

"В модельном бизнесе ты все время знаешь, где камера, а когда играешь в кино, тебе нужно забыть о ней", - рассказала Делевинь.

В картине Джо Райта "Анна Каренина" она сыграла княжну Сорокину. У персонажа Делевинь не было реплик, но актрисе все равно было сложно забыть про камеру, а режиссер каждый раз напоминал ей, чтобы она "прекращала пытаться выглядеть красиво".