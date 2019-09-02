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РИА Новости
Культура

Кара Делевинь рассказала, как модельный бизнес мешал ее работе в кино

21:57 02.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Joel RyanМодель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кара Делевинь, рассказала, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось бороться со своими привычками модели, сообщает Independent.
"В модельном бизнесе ты все время знаешь, где камера, а когда играешь в кино, тебе нужно забыть о ней", - рассказала Делевинь.
В картине Джо Райта "Анна Каренина" она сыграла княжну Сорокину. У персонажа Делевинь не было реплик, но актрисе все равно было сложно забыть про камеру, а режиссер каждый раз напоминал ей, чтобы она "прекращала пытаться выглядеть красиво".
После Кара снялась в лентах "Отряд самоубийц", "Валериан и город тысячи планет", "Пэне: Путешествие в Нетландию" и других проектах.
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