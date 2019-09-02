В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих

В субботу в Гонконге в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста. Столкновения начались в районе Адмиралтейство вблизи комплекса административных зданий и продолжились до поздней ночи в районах Козуэй-Бэй, Чимсачей и Монкок. По данным полиции, в общей сложности были задержаны 63 человека, принимавших участие в субботних несанкционированных акциях.