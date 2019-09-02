Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T19:29Z
https://ria.ru/20190902/1558181449.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155811/03/1558110313_0:206:3092:1945_1036x0_80_0_0_d963c2dfc05dad8b0b16b80515e699de.jpg
РИА Новости

В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих

19:29 02.09.2019
444
© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019 . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в понедельник в районе Монгкок, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Сообщается, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ и использовали перцовые баллончики для разгона протестующих у станции метро "Принц Эдвард".
Политический активист Джошуа Вонг в Гонконге
31 августа, 17:09РИА Новости
В Гонконге снова задержали политического активиста Джошуа Вонга
В субботу в Гонконге в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста. Столкновения начались в районе Адмиралтейство вблизи комплекса административных зданий и продолжились до поздней ночи в районах Козуэй-Бэй, Чимсачей и Монкок. По данным полиции, в общей сложности были задержаны 63 человека, принимавших участие в субботних несанкционированных акциях.
2400101
Обсудить 0
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо
КНДР поддерживает китайское правительство по гонконгскому вопросу
РИА
Новости
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
В Гонконге десятки тысяч человек устроили всеобщую забастовку
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге тысячи студентов бойкотировали занятия и вышли на протесты
Генпрокурор США Уильям Барр
В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
Лента
новостей
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Подозреваемого в убийстве в Берлине проверят на наличие гражданства России
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Госсовет Китая обвинил протестующих в Гонконге в политическом шантаже
Слон во время циркового номера
Правительство Дании выкупит слонов-пенсионеров у цирков
Плакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции
Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков
Акция протеста в Гонконге
Китай предостерег Запад от подстрекательства радикалов в Гонконге
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Улан-Батора. 2 сентября 2019
Путин прибыл в Улан-Батор
Су-25
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
В Британии подготовили законопроект, не допускающий Brexit без соглашения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30Путин прилетел во Владивосток
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
Лента новостейМолния