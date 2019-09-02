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РИА Новости

Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков

19:20 02.09.2019 (обновлено: 20:44 02.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского судаБлогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции
Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Прокурор просит суд приговорить блогера Владислава Синицу к шести годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Скандальный пост молодого человека в твиттере прокурор трактует как призыв к убийству детей сотрудников полиции и Росгвардии, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
По версии следствия, свое сообщение 30-летний житель Люберец опубликовал в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов.
Согласно обвинительному заключению, Синица умышленно хотел возбудить ненависть к сотрудникам правоохранительных органов, после чего опубликовал ряд сообщений, хотя осознавал "общественную опасность своих действий".
По мнению обвинения, его призыв может быть воспринят как инструкция, чтобы навредить детям силовиков.
Сам Синица вину не признает и считает, что его слова вырвали из контекста.
Суд огласит приговор 3 сентября.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сотрудники полиции и участник митинга за честные выборы на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 3 августа 2019
4 августа, 15:00РИА Новости
Силовики ответили на угрозы участников незаконных акций в адрес детей
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Владислав СиницаМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Мало! Шесть лет - от прокурора и шесть- от заинтересованной общественности, и будет показательный прецедент для других синиц.
2 сентября, 19:47
vv.p.neznamov
309130540
Синица блогер??? Это с 200 то подписчиками?? Никогда никаким он блогеров не был и блоги не вел. Попал под раздачу. Нужна показательная порка. Не было бы Синицы был бы кто-то другой, не важно кто.
2 сентября, 19:58
mdmiguel dios
5564016252
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