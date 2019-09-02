Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков

Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Архивное фото

Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Прокурор просит суд приговорить блогера Владислава Синицу к шести годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Скандальный пост молодого человека в твиттере прокурор трактует как призыв к убийству детей сотрудников полиции и Росгвардии, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

По версии следствия, свое сообщение 30-летний житель Люберец опубликовал в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов.

Согласно обвинительному заключению, Синица умышленно хотел возбудить ненависть к сотрудникам правоохранительных органов, после чего опубликовал ряд сообщений, хотя осознавал "общественную опасность своих действий".

По мнению обвинения, его призыв может быть воспринят как инструкция, чтобы навредить детям силовиков.

Сам Синица вину не признает и считает, что его слова вырвали из контекста.

Суд огласит приговор 3 сентября.