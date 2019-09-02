В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций

Плакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша

© AP Photo / Czarek Sokolowski Плакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российских парламентариев возмутило высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о компенсации ущерба после Второй мировой войны.

Так, политик заявил, что Польша не получила причитающиеся ей репарации из-за "решения России", так как в принятии этого решения Польша якобы не была суверенна. Блащак настаивает, что вопрос выплат по-прежнему открыт. В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

"Рупор русофобской политики"

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Варшавы не стоит.

"Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией", — цитирует парламентария телеканал RT

По его мнению, польские политики "жестко заточены" на курс, предложенный им США и другими странами.

"Искажение действительности"

В свою очередь, депутат Сергей Железняк назвал слова Блащака продолжением польской антироссийской кампании.

"К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", — сказал он РИА Новости.

Политик убежден, что поднятый Варшавой вопрос является исключительно политическим.

Аналогичного мнения придерживаются эксперты. В частности, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT назвал подобные заявления попыткой мобилизации электората.

По его мнению, такими словами польские деятели пытаются заработать себе политические очки на волне популизма.