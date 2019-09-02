Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T21:17Z
https://ria.ru/20190902/1558181237.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150569/78/1505697858_0:989:3462:2936_1036x0_80_0_0_3092dfe834f6fce0d1a1c695e7138573.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций

19:25 02.09.2019 (обновлено: 21:17 02.09.2019)
61374
© AP Photo / Czarek SokolowskiПлакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
Плакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российских парламентариев возмутило высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Так, политик заявил, что Польша не получила причитающиеся ей репарации из-за "решения России", так как в принятии этого решения Польша якобы не была суверенна. Блащак настаивает, что вопрос выплат по-прежнему открыт. В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

"Рупор русофобской политики"

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Варшавы не стоит.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Вчера, 04:0480 лет с начала Второй мировой войны
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
"Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией", — цитирует парламентария телеканал RT.
По его мнению, польские политики "жестко заточены" на курс, предложенный им США и другими странами.

"Искажение действительности"

В свою очередь, депутат Сергей Железняк назвал слова Блащака продолжением польской антироссийской кампании.
"К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", — сказал он РИА Новости.
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
1 сентября, 18:1580 лет с начала Второй мировой войны
В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
Политик убежден, что поднятый Варшавой вопрос является исключительно политическим.
Аналогичного мнения придерживаются эксперты. В частности, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT назвал подобные заявления попыткой мобилизации электората.
По его мнению, такими словами польские деятели пытаются заработать себе политические очки на волне популизма.
"Списывать политику польского государства на то, что якобы Польши как государства не было, — это проявление инфантилизма", — заключил Шаповалов.
Мимо кассы
Вчера, 17:02РИА Новости
Мимо кассы
55466792427
Обсудить 78
80 лет с начала Второй мировой войныПольшаГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Так может пора уже по примеру с Грузией, как нибудь уже полякам ответить на уровне государства, а не отдельных политиков?
2 сентября, 19:59
andrew_art73
20600000
"Польша якобы не была суверенна". А сейчас суверенитета у Польши ну прям через край!
2 сентября, 20:29
Konstantin Bondarev
117290002
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков назвал ответ главы МИД Латвии на свои слова об "оккупации" паранойей
РИА
Новости
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил, почему "закрыл наглухо" границу с Украиной
Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции
Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Гей-парад
Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния