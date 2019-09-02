Подозреваемого в убийстве в Берлине проверят на наличие гражданства России

БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии проверяют наличие у подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине российского гражданства, заявил журналистам представитель посольства РФ в ФРГ.

"Правоохранительные органы осуществляют процедуру проверки наличия у него российского гражданства", - заявил он.

Ранее консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с задержанным гражданином по его просьбе и оказали ему консульско-правовую помощь.

Ранее берлинская полиция сообщила, что 23 августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

Как сообщил 25 августа со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина онлайн-журнал Spiegel, следствие работает во всех направлениях, однако наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". Известно, что преступник выстрелил в жертву дважды. Заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

В материале от 30 августа онлайн-журнал Spiegel сообщил, что подозреваемый в убийстве может быть сотрудником российских спецслужб. Такой вывод делается на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на подразделение МВД РФ, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Германии пока не обладает свидетельствами, что задержанный по подозрению в убийстве в Берлине гражданина Грузии является россиянином. Она добавила, что сейчас "идет первичное получение и запрос информации, и все необходимые действия, которые должны предпринять российские дипломаты при получении сообщений относительно того, что российский гражданин или, возможно, российский гражданин задержан где-то и ему необходимо предоставление консульской помощи".