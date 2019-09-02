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РИА Новости

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине

19:20 02.09.2019 (обновлено: 19:38 02.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
"Двадцать седьмого августа консульские должностные лица посольства России в ФРГ встретились с задержанным гражданином по его просьбе и в соответствии с российским законодательством оказали ему необходимую консульско-правовую помощь", - заявил представитель посольства.
"Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами. Во избежание спекуляций и распространения недостоверной информации призываем дождаться окончания расследования", - добавил он.
Ранее берлинская полиция сообщила, что 23 августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 августа, 13:21РИА Новости
Песков: дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством
Как сообщил 25 августа со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина онлайн-журнал Spiegel, следствие работает во всех направлениях, однако наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". Известно, что преступник выстрелил в жертву дважды. Заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
В материале от 30 августа онлайн-журнал Spiegel сообщил, что подозреваемый в убийстве может быть сотрудником российских спецслужб. Такой вывод делается на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на подразделение МВД РФ, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Германии пока не обладает свидетельствами, что задержанный по подозрению в убийстве в Берлине гражданина Грузии является россиянином. Она добавила, что сейчас "идет первичное получение и запрос информации, и все необходимые действия, которые должны предпринять российские дипломаты при получении сообщений относительно того, что российский гражданин или, возможно, российский гражданин задержан где-то и ему необходимо предоставление консульской помощи".
На брифинге в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти страны "приняли к сведению сообщения СМИ", которые указывают на связь подозреваемого со спецслужбами РФ, "федеральное правительство крайне заинтересовано во всестороннем расследовании этого дела". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Вчера, 19:23РИА Новости
Подозреваемого в убийстве в Берлине проверят на наличие гражданства России
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