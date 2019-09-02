В итальянском парке появилась фреска с изображением Захарченко

"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке "Дора", который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут. Я знал Захарченко лично и смог еще лучше узнать его, когда он вручил мне орден Дружбы ДНР. Для всех итальянцев он стал примером отважного человека, который положил свою жизнь ради борьбы своего народа", — сказал собеседник агентства.