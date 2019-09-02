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РИА Новости

В итальянском парке появилась фреска с изображением Захарченко

19:11 02.09.2019 (обновлено: 20:32 02.09.2019)
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© Представительство ДНР в ИталииФреска с изображением первого главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко в Турине, Италия
Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко в Турине, Италия
© Представительство ДНР в Италии
Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко в Турине, Италия
ДОНЕЦК/РИМ, 2 сен — РИА Новости. Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко появилась в одном из парков в Италии, заявил РИА Новости глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке "Дора", который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут. Я знал Захарченко лично и смог еще лучше узнать его, когда он вручил мне орден Дружбы ДНР. Для всех итальянцев он стал примером отважного человека, который положил свою жизнь ради борьбы своего народа", — сказал собеседник агентства.
Как сообщила пресс-служба МИД ДНР, фреску выполнила команда художников DonbassArt. "Фреска расположена в туринском парке уличного искусства. Памятное произведение, обрамленное цветами итальянского флага, размером 3х2 метра, символизирует скорбь народа Донбасса по погибшему лидеру ДНР", — говорится в сообщении ведомства.
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
31 августа, 10:56РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРУбийство главы ДНР Александра ЗахарченкоДНРАлександр ЗахарченкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаИталияВ мире
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