В МО открылся стационар для людей с тяжелым психотическим расстройством

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Первое отделение первичного психотического эпизода открыли на базе Центральной клинической психиатрической больницы (ЦКПБ) Московской области. Об этом сообщил телеканал Первое отделение первичного психотического эпизода открыли на базе Центральной клинической психиатрической больницы (ЦКПБ) Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного врача ЦКПБ Бориса Белозерова.

Он рассказал, что первичный психотический эпизод — тяжелое психотическое расстройство, которое отличается разнообразием клинических проявлений, неадекватным поведением, нарушением мышления, дезориентацией, бредом, галлюцинациями и психомоторным возбуждением различной степени выраженности.

По словам главврача, под категорию этого заболевания попадают пациенты, у которых данные симптомы развились впервые и которые не стоят на учете у психиатра. Также это пациенты, у которых психоз возникает не чаще двух-трех раз в течение пяти лет.

Новое отделение стало первым в Московской области. Его миссия – выделить пациентов с первичным психотическим эпизодом в отдельную группу и найти необходимые специальные подходы и условия лечения.

Отделение рассчитано на тех больных, состояние которых соответствует определению первичного психотического эпизода. Их совместное пребывание и общение с людьми, страдающими другими психическими расстройствами, исключены.