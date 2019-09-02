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РИА Новости

В Башкирии проверят, помогали ли соцслужбы семье, где был убит ребенок

19:06 02.09.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА, 2 сен - РИА Новости. Прокуратура Башкирии выяснит, оказывали ли службы профилактики по защите прав несовершеннолетних социально-психологическую помощь семье, где женщина подозревается в убийстве своего годовалого сына, сообщает надзорный орган.
"Прокуратура региона в связи с произошедшим в Дюртюлинском районе убийством матерью своего годовалого ребенка проводит проверку деятельности служб системы профилактики района, на которых законодательством возложена обязанность по защите прав несовершеннолетних. Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по своевременному выявлению и оказанию социально-психологической и иной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
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Отмечается, что надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве малолетнего.
В минувший четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми – 1 и 5 лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. Поиски ребенка вели порядка 150 полицейских, следователей, спасателей, водолазов и добровольцев. Тело малыша было найдено спустя сутки.
Мать ребёнка созналась в убийстве сына, следствие полагает, что ночью 29 августа женщина задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на участке у дома и закопала тело малыша. Во время следственных действий женщина сообщила следователям, что убила сына, чтоб он не голодал. Подозреваемая арестована. Ее старшая дочь помещена в социальный приют.
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Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
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