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РИА Новости

В Калифорнии полностью сгорело судно Conception

19:00 02.09.2019 (обновлено: 19:24 02.09.2019)
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© Santa Barbara County Fire DepartmentПожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
© Santa Barbara County Fire Department
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Пожарные сообщили, что судно Conception у берегов Калифорнии сгорело до уровня воды, передает телеканал NBC.
"Conception сгорел до уровня воды", - сообщил представитель пожарного отделения округа Санта-Барбара Майк Элиасон.
В настоящий момент судно затонуло приблизительно в 18 метрах от побережья, сообщает NBC. Глубина воды составляет около 19 метров.
Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.
На борту судна, предположительно, находились 39 человек. Береговая служба Лос-Анджелеса сообщила, что членам экипажа удалось спастись.
Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.
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