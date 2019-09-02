В Калифорнии полностью сгорело судно Conception

Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019

Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Пожарные сообщили, что судно Conception у берегов Калифорнии сгорело до уровня воды, передает телеканал Пожарные сообщили, что судно Conception у берегов Калифорнии сгорело до уровня воды, передает телеканал NBC

"Conception сгорел до уровня воды", - сообщил представитель пожарного отделения округа Санта-Барбара Майк Элиасон.

В настоящий момент судно затонуло приблизительно в 18 метрах от побережья, сообщает NBC. Глубина воды составляет около 19 метров.

Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.

На борту судна, предположительно, находились 39 человек. Береговая служба Лос-Анджелеса сообщила, что членам экипажа удалось спастись.