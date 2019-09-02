В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр подготовил проект закона по смертной казни за массовые убийства, сообщил журналистам глава аппарата вице-президента Марк Шорт.
Ранее президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по ускорению введения смертной казни за массовые убийства.
По словам Шорта, Барр "подготовил проект закона" по ускорению введения смертной казни тем людям, которые будут признаны виновными в массовых убийствах. Он отметил, что этот законопроект может стать частью окончательного пакета мер, которые Белый дом предложит конгрессу США.
Очередной случай массовой стрельбы произошел в американском штате Техас на выходных. По меньшей мере семь человек погибли, более 20 получили ранения.
Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погиб 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.