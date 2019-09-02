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РИА Новости

В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства

18:58 02.09.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterГенпрокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США Уильям Барр
© AP Photo / Carolyn Kaster
Генпрокурор США Уильям Барр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр подготовил проект закона по смертной казни за массовые убийства, сообщил журналистам глава аппарата вице-президента Марк Шорт.
Ранее президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по ускорению введения смертной казни за массовые убийства.
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По словам Шорта, Барр "подготовил проект закона" по ускорению введения смертной казни тем людям, которые будут признаны виновными в массовых убийствах. Он отметил, что этот законопроект может стать частью окончательного пакета мер, которые Белый дом предложит конгрессу США.
Очередной случай массовой стрельбы произошел в американском штате Техас на выходных. По меньшей мере семь человек погибли, более 20 получили ранения.
Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погиб 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
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Уильям БаррСШАВ мире
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