В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства

По словам Шорта, Барр "подготовил проект закона" по ускорению введения смертной казни тем людям, которые будут признаны виновными в массовых убийствах. Он отметил, что этот законопроект может стать частью окончательного пакета мер, которые Белый дом предложит конгрессу США.

Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погиб 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.