УЛАН-БАТОР, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю юбилея победы на Халхин-Голе.

Путин прибыл в Улан-Батор из Иркутской области, куда прилетал, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка. После общения с местными жителями президент провел совещание, на котором раскритиковал ряд действий чиновников и поручил выплатить все необходимые компенсации и выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки. Покидая пострадавший от паводка Тулун, Путин пообещал жителям региона держать на личном контроле все, что там происходит, чтобы все права людей были соблюдены.

Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Георгий Жуков руководил наступательной операцией.

Основные мероприятия визита Путина в Монголию запланированы на 3 сентября, он проведет переговоры с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой.

В частности, пройдут переговоры в узком и расширенном составе, а также отдельные беседы с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.

Как заявил Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин" в преддверии своего визита, в ходе переговоров он намерен подробно обсудить перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между РФ и Монголией.

Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, - пути дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.