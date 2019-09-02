УЛАН-БАТОР, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю юбилея победы на Халхин-Голе.
Путин прибыл в Улан-Батор из Иркутской области, куда прилетал, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка. После общения с местными жителями президент провел совещание, на котором раскритиковал ряд действий чиновников и поручил выплатить все необходимые компенсации и выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки. Покидая пострадавший от паводка Тулун, Путин пообещал жителям региона держать на личном контроле все, что там происходит, чтобы все права людей были соблюдены.
19 августа, 17:5180 лет с начала Второй мировой войныХалхин-Гол – локальный конфликт, ставший предпосылкой победы над фашизмом 31 августа 1939 года после 10-дневного ожесточенного сражения у реки Халхин-Гол в Монгольской Народной Республике Советская армия под руководством Георгия Жукова разгромила войска Японии. Влияние этого локального военного конфликта на исход Второй мировой войны обсудили на пресс-конференции, посвященной 80-летию сражения, в МИА "Россия сегодня".
Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Георгий Жуков руководил наступательной операцией.
Основные мероприятия визита Путина в Монголию запланированы на 3 сентября, он проведет переговоры с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой.
В частности, пройдут переговоры в узком и расширенном составе, а также отдельные беседы с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.
Как заявил Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин" в преддверии своего визита, в ходе переговоров он намерен подробно обсудить перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между РФ и Монголией.
Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, - пути дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.
Кроме этого, в рамках визита состоится совместное возложение венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Ожидается также, что президент РФ примет участие в торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.