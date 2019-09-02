Татарстан заключил контракты по пяти объектам в рамках "Оздоровления Волги"

КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Татарстан активно ведет работу по освоению средств федерального бюджета, выделяемых в рамках проекта "Оздоровление Волги", уже заключены контракты на проведение мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений по пяти объектам, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 30 августа в Астрахани провел совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В частности, Медведев призвал глав регионов активнее участвовать в федеральном проекте "Оздоровление Волги", своевременно осваивая выделяемые федеральным центром средства.

Всего в проекте участвуют 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва. Проект предполагает ряд важных шагов для оздоровления Волги, одним из главных является строительство и реконструкция очистных сооружений.

"В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений в Татарстане на 2019 год предусмотрено выделение более 1,8 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей - из федерального бюджета, 0,3 миллиарда рублей – из бюджета Татарстана. Работа по освоению средств ведется и будет продолжена", - сказал собеседник агентства.

По его информации, на сегодняшний день по пяти объектам заключены контракты на сумму около 0,5 миллиарда рублей, по одному объекту проведен электронный аукцион, проект в стадии заключения контракта на 0,8 миллиарда рублей. Две заявки по двум объектам на сумму около 0,4 миллиарда рублей находятся на рассмотрении в Минстрое России. Кроме того, ведется работа по формированию заявок на объекты на оставшуюся сумму.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что реализация проекта "Оздоровление Волги" на территории республики предполагает строительство и реконструкцию очистных сооружений, ликвидацию двух объектов - демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и рекультивацию иловых площадок биологических очистных сооружений канализации Казани, а также очистку акваторий Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ от затонувших судов. К 2024 году предполагается подъем 21 затопленного судна из акватории двух водохранилищ.

Всего на реализацию проекта "Оздоровление Волги" в Татарстане за три года будет направлено 5,3 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – более 4,2 миллиарда рублей, из республиканского – более 1 миллиарда рублей.