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РИА Новости

Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС

18:47 02.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия выступает против тех условий, на которых Украина стала частью зоны свободной торговли с Евросоюзом.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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"Мы ("Оппозиционная платформа - за жизнь" - ред.) никогда не выступали против ассоциации с Евросоюзом. Но мы категорически против тех условий, которые подписаны о зоне свободной торговли с ЕС, и выступаем за изменение этого договора", - заявил он.
Медведчук отметил, что оппозиция – "за равноправное сотрудничество в интересах Украины".
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукЕвросоюзУкраинаВ мире
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