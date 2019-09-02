Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия выступает против тех условий, на которых Украина стала частью зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

"Мы ("Оппозиционная платформа - за жизнь" - ред.) никогда не выступали против ассоциации с Евросоюзом. Но мы категорически против тех условий, которые подписаны о зоне свободной торговли с ЕС, и выступаем за изменение этого договора", - заявил он.

Медведчук отметил, что оппозиция – "за равноправное сотрудничество в интересах Украины".