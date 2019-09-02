Детские сады Подмосковья приняли почти 84 тысяч новых малышей

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Детские сады и ясли Московской области в этом году приняли 83,5 тысячи детей. Этот показатель больше прошлогоднего на 8,5 тысячи. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования Московской области Ольгу Забралову.
Она отметила, что всего на сегодняшний день в Московской области работает свыше 2 тысяч садов. Помимо этого в 93 школах региона функционируют дошкольные группы. Также Забралова подчеркнула, что в регионе все еще есть некая нехватка мест в садиках.
"С этой проблемой мы ежедневно боремся различными способами: строим новые, ремонтируем имеющиеся объекты", – уточнила министр.
Первый зампред напомнила, что с 2013 года в Подмосковье открыли порядка 400 детсадов. В данный момент возводят еще 18 детских садов на 4,5 тысячи мест.